Canadese voetbaltoekomst gloort voor FC Den Bosch-verdediger Frank Sturing

Het kan zomaar dat Frank Sturing op 4 januari in het uitduel met Jong FC Utrecht zijn laatste wedstrijd voor FC Den Bosch speelt. De 23-jarige verdediger is opgeroepen voor een trainingskamp bij de nationale ploeg van Canada én er is belangstelling voor hem vanuit de Canadese Premier League.

Sturing, die een Canadese vader heeft en in het bezit is van een Canadees paspoort, was al eerder in beeld bij de nationale selectie. In maart ging er echter een streep door zijn interlanddebuut toen het olympisch kwalificatietoernooi, waar Canada aan mee zou doen, door de coronacrisis niet doorging.

Lees ook Teun van Grunsven verruilt RKC voor FC Den Bosch

Nu is hij opgeroepen voor een trainingskamp van twee weken dat op zaterdag 9 januari begint in Bradenton in Florida. Sturing mist daardoor in elk geval de wedstrijden van FC Den Bosch tegen Jong AZ (11 januari, thuis), Helmond Sport (15 januari, uit) en NAC (23 januari, thuis).

Toestemming

Hij heeft van FC Den Bosch toestemming om aan het trainingskamp mee te doen. De club moest zijn fiat geven omdat het trainingskamp buiten de FIFA-kalender plaatsvindt. ,,Maar ik kan natuurlijk moeilijk nee zeggen tegen een jongen die bij ons geen contract heeft", zegt manager voetbalzaken Jan Gösgens van FC Den Bosch.

Quote Die afspraak hebben we begin dit seizoen ook met Frank gemaakt. Als er een club komt waar hij een contract kan tekenen, is hij vrij om te gaan Jan Gösgens, Manager voetbalzaken FC Den Bosch

Sturing speelt sinds dit seizoen op amateurbasis bij FC Den Bosch. Daarvoor kwam hij uit voor NEC in zijn geboortestad Nijmegen. Gösgens houdt er rekening mee dat Sturing misschien wel helemaal niet meer terugkeert naar FC Den Bosch. ,,Er is belangstelling voor hem vanuit de Canadese Premier League. Die afspraak hebben we begin dit seizoen ook met Frank gemaakt. Als er een club komt waar hij een contract kan tekenen, is hij vrij om te gaan. Hij heeft ons de afgelopen maanden goed geholpen toen wij veel blessures hadden achterin. En wij hebben hem speeltijd kunnen geven. Maar nu is Junior van der Velden weer terug van zijn blessure en bovendien heeft Christophe van Zutphen zich heel goed ontwikkeld.”

Van Grunsven

Daarnaast trok FC Den Bosch eerder deze week al de van RKC Waalwijk overgekomen centrumverdediger Teun van Grunsven op amateurbasis aan. Sturing speelde in de eerste seizoenshelft tien competitiewedstrijden en een bekerduel voor FC Den Bosch.

Mocht de verdediger niet tot een akkoord komen met een Canadese club, dan keert hij na het trainingskamp met de nationale ploeg normaal gesproken weer op amateurbasis terug bij FC Den Bosch. Volgende week traint hij in elk geval nog mee bij de selectie van trainer Erik van der Ven en ook in de eerste wedstrijd na de winterstop, op maandag 4 januari uit tegen Jong FC Utrecht, is hij inzetbaar.

Volledig scherm Frank Sturing (links) in duel met Rangelo Janga in de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen NEC (2-2). © Broer van den Boom/BSR Agency