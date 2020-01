Claim van ruim 70.000 euro van Anton Evmenov tegen FC Den Bosch afgewezen

Volgens Evmenov zou hij vorig seizoen werkzaam geweest zijn als technisch directeur in stadion De Vliert, maar heeft FC Den bosch hem daarvoor nooit betaald. FC Den Bosch stelde dat Evmenov nooit in dienst is geweest bij de club, maar dat hij alleen optrad als technisch adviseur van Kakhi Jordania, de Georgische zakenman die vorig seizoen extern financier was van FC Den Bosch.

Jordania, die afgelopen zomer zijn pogingen om FC Den Bosch over te nemen definitief zag stranden, was dan ook degene die Evmenov moest betalen, aldus FC Den Bosch. De arbitragecommissie stelt de voetbalclub nu volledig in het gelijk in zijn verweer tegen Evmenov. De Rus wordt bovendien veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van 1700 euro.

Opgelucht

Mr. Rob Kleijzen, portefeuillehouder juridische zaken in de raad van commissarissen van FC Den Bosch, reageert opgelucht op de uitspraak van de arbitragecommissie. ,,Die is volledig in lijn met onze opvattingen, maar ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’ zijn niet altijd twee dezelfde dingen. Ik ben hier zeer content mee.”