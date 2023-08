Clubicoon en aanvoerder Verbeek maanden aan de kant bij FC Den Bosch: ‘Helaas is er een verkeerde diagnose gesteld’

Een fikse domper voor FC Den Bosch en aanvoerder Danny Verbeek. Het 33-jarige kind van de club én de stad komt dit kalenderjaar mogelijk niet meer in actie, zo is gebleken uit nader onderzoek. De reden: een slepende enkelblessure en een verkeerde diagnose.

Verbeek raakte al in maart geblesseerd aan zijn enkel en kwam sindsdien niet meer in actie. FC Den Bosch laat weten dat er toen sprake was van ‘een vervelend trauma’. Het herstel zou aanvankelijk een paar maanden duren, de speler richtte zich op de voorbereiding richting het huidige seizoen, maar hij bleef last houden en raakte tijdens de demonstratietraining tijdens de Open Dag wederom geblesseerd aan het gewricht.

,,Er werd besloten om een specialistisch orthopeed te consulteren. Zijn conclusie: de enkel van Verbeek mag voorlopig niet worden belast”, aldus FC Den Bosch. En dat werd aanvankelijk gemist, zo meldt de club. ,,Bij het MRI-onderzoek begin augustus werd de ernst van dat letsel niet opgemerkt, waardoor de aanpak van het nieuwe revalidatietraject van Verbeek niet de juiste is geweest. Naar nu blijkt was direct rust nemen beter geweest. Het is de vraag of Verbeek dit kalenderjaar nog in officiële wedstrijden in actie kan komen.”

‘Enorm teleurstellend’

En dat komt aan bij Verbeek. ,,Ik voelde zelf al langer dat het niet goed zat en ook de fysio verbaasde zich over het uitblijven van progressie. Doordat er in eerste instantie helaas een verkeerde diagnose is gesteld, heb ik een aantal weken verloren. Het is voor mij persoonlijk enorm teleurstellend dat ik na de lange herstelperiode van de eerste blessure nu ben teruggeworpen in het herstelproces van de recente blessure. Als speler en zeker ook als aanvoerder, wil ik mijn bijdrage leveren aan het team. Dat ik dat nu noodgedwongen vanaf de zijlijn moet doen is moeilijk verteerbaar, maar in elk geval weten we nu wat er mis is en dus ook wat de beste behandelmethode is.”

Trainer Tomasz Kaczmarek leeft mee met de aanvaller. ,,Ik heb met Danny te doen. Hij heeft keihard en heel gedisciplineerd aan zijn herstel gewerkt om vanaf het begin van het seizoen te kunnen spelen voor het team. Het hele proces sinds Danny geblesseerd raakte is erg frustrerend geweest. We zullen Danny steunen waar we kunnen en er alles aan doen om hem zo goed mogelijk te begeleiden om nog dit jaar weer op het veld te staan. Als speler en als aanvoerder is Danny voor ons van bijzondere waarde.

In de zomer tekende Verbeek een nieuw contract bij FC Den Bosch, nadat hij eerder nog een soort van vertrekwens had uitgesproken.

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de Brabants Dagblad-nieuwsbrief! Voor alle sportliefhebbers is er goed nieuws: BD.nl heeft een dagelijkse sportnieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief krijgt u als lezer het relevantste en nieuwste sportnieuws rechtstreeks in uw inbox. Klik op deze link en vink de sportnieuwsbrief aan. Vul uw e-mailadres in en u bent klaar om dagelijks, rond de lunch, het laatste sportnieuws te ontvangen.