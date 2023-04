Clubman William van Overbeek langer bij FC Den Bosch: ‘Cruciaal voor de wederopbouw’

Een Poolse hoofdtrainer (Tomasz Kaczmarek), een Britse technisch manager (Yousuf Sajjad) en een Amerikaans investeerderscollectief als grootaandeelhouder. FC Den Bosch is er de afgelopen maanden in rap tempo internationaler op geworden.

Om de regionale invloed in de technische staf te waarborgen brak de club maandag het contract met William van Overbeek open. De 48-jarige assistent-trainer zette zijn handtekening onder een verbintenis die hem nu tot juli 2025 aan FC Den Bosch verbindt, een jaar langer dan in zijn oorspronkelijke contract.

Technisch manager Sajjad legde uit waarom. ,,Clubmensen zoals William zijn cruciaal voor onze wederopbouw. We zijn erg blij dat hij een langdurig contract met ons is aangegaan. William staat hoog aangeschreven binnen de club en we denken dat hij een grote rol kan spelen bij het verwezenlijken van onze ambities. Hij heeft altijd honderd procent inzet getoond voor deze club en heeft recent opnieuw laten zien dat hij in staat is om ons verder te helpen.”

Recent trad Van Overbeek vijf wedstrijden lang op als interim-trainer van FC Den Bosch, na het vertrek van de vorige hoofdcoach Jack de Gier. In die periode loodste hij de club door een moeilijke fase, met een overwinning en vier nederlagen. Sinds het aantreden van Kaczmarek als hoofdcoach, die afgelopen vrijdag debuteerde met een 1-2-thuisverlies tegen Helmond Sport, is Van Overbeek weer assistent-trainer.

Het 48-jarige voetbaldier uit Uden zei gisteren ‘blij en verrast’ te zijn dat FC Den Bosch zijn contract ‘nu al verlengt’. ,,Daar spreekt veel waardering uit voor mijn werk. Na bijna twee decennia zit deze club diep in mijn hart. Sinds drie seizoenen richt ik me full time op het trainersvak. Ik zie het als een geweldig kans dat ik mijn passie voor opleiden én competitief voetballen de komende jaren kan verenigen in een fulltime functie bij FC Den Bosch 1. De club heeft een sportieve koers uitgestippeld voor de komende seizoenen en er zal veel aandacht zijn voor een goede balans tussen ervaren spelers en de begeleiding van jonge talenten. Ik kijk er naar uit om daar een aandeel in te hebben.”

Volledig scherm William van Overbeek krijgt geel van scheidsrechter Hensgens in de uitwedstrijd van FC Den Bosch tegen Heracles Almelo op 26 maart (3-2-verlies). © Pro Shots / Ron Jonker

De afgelopen jaren combineerde Van Overbeek het assistentschap bij het eerste elftal met een functie als hoofdtrainer bij de O21. ,,Dat was fantastisch, maar ook veel”, aldus Van Overbeek.

De nieuwe hoofdtrainer Kaczmarek verklaarde vorige week al dat hij voorstander is van een ‘kleine technische staf’ die zich alleen richt op het eerste elftal en niet meer verantwoordelijk is voor jeugdteams. De nieuwe overeenkomst met Van Overbeek past daar perfect in.

Werk als tegelzetter

De Udense trainer is al twintig jaar in wisselende functies en in verschillende periodes actief bij FC Den Bosch. Hij trainde diverse jeugdteams en combineerde dat lang met zijn werk als tegelzetter. Inmiddels is hij full-time in de voetballerij actief en is hij al geruime tijd assistent-coach bij het eerste elftal.

Na het ontslag van hoofdcoach Erik van der Ven in januari 2021 was hij voor het eerst twee wedstrijden interim-hoofdcoach. Beide duels (Excelsior-uit, 4-4, en NAC-thuis, 1-1) speelde FC Den Bosch toen gelijk. Als assistent van Jack de Gier moest hij tussen februari 2021 en maart dit jaar vier keer optreden als ‘interim’ bij schorsingen en ziekte van De Gier. Drie van die duels won FC Den Bosch onder zijn leiding, eentje werd er gelijk gespeeld.

Van Overbeek mocht dit seizoen niet afmaken als hoofdcoach omdat hij niet beschikt over de daarvoor vereiste papieren.