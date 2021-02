Clubtopscorer Jizz Hornkamp keert terug in de spits bij FC Den Bosch: ,,Ik sta weer te popelen”

Jizz Hornkamp en zijn heup. Dat is altijd even schrikken. Vorig voetbaljaar hield een blessure aan zijn linkerheup de spits van FC Den Bosch het hele seizoen aan de kant .

Een paar weken geleden kreeg hij opnieuw last. Nu van zijn rechterheup. ,,Maar ik voelde al meteen dat het niet zo ernstig was als vorige keer”, zegt de spits als hij donderdag de laatste training voor de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht van vrijdagavond achter de rug heeft.

Overbelasting

Het gevoel van Hornkamp bleek juist. Het was nu geen scheurtje in zijn labrum, zoals vorig jaar, maar overbelasting van zijn spieren. De klachten zijn inmiddels ver verdwenen, waardoor hij weer kan spelen.

Ondanks de problemen met zijn heup, die toen ook al speelden, beleefde Hornkamp bijna vier weken geleden in de uitwedstrijd tegen Excelsior zijn finest hour als voetballer. In 34 minuten tijd scoorde hij vier keer en zorgde hij bijna in zijn eentje voor het spectaculaire 4-4-gelijkspel van FC Den Bosch in Rotterdam. Zijn totale seizoensproductie verdubbelde hij in een goed halfuurtje van vier naar acht goals. De spits is daardoor dit seizoen met afstand clubtopscorer bij FC Den Bosch.