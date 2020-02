Clubzanger FC Den Bosch na nieuwe racisme-rel: ,,Ik heb hier niets mee te maken, ben er kapot van”

Jack van Raamsdonk is met stomheid geslagen. Dat er uit zijn naam racistische berichten op Facebook zijn geplaatst is volgens de huiszanger van FC Den Bosch het werk van hackers. ,,Ik heb hier niets mee te maken, ik ben er kapot van", zegt hij.

Van Raamsdonk zegt dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag, tijdens een toernee in Spanje, al te horen kreeg dat er iet mis was met zijn Facebook-account. ,,Mensen die al bevriend met mij waren op Facebook kregen opeens nieuwe vriendschapsverzoeken.”

Zaterdag meldde interim-directeur Theo Teelen van FC Den Bosch hem dat er uit zijn naam racistische teksten geplaatst waren in de Facebook-groep FC Den Bosch is van ons en dat de club hem, in elk geval voorlopig, op non-actief zet. ,,Ik heb alles al in het werk gesteld om die teksten weg te halen. Zelf kan ik dat niet. Vreselijk is het”, aldus Van Raamsdonk.

Tweede keer

Volgens Van Raamsdonk is het al de tweede keer dat onverlaten hem op Facebook hebben gehackt. ,,Het is echt verschrikkelijk dat ik hier nu mee in verband gebracht word. Ik zou dit ook veel liever niet in de krant hebben. Zo ben ik helemaal niet. Van dat racistische incident in de thuiswedstrijd tegen Excelsior was ik ook helemaal ziek. En nu dit. Echt doodziek word ik hiervan.”

Van Raamsdonk zegt te hopen dat de zaak snel wordt opgelost en dat zijn naam snel wordt gezuiverd. ,,Dit kan FC Den Bosch niet gebruiken en dit kan ikzelf ook niet gebruiken. Hopelijk kan ik bij de volgende thuiswedstrijd, op 6 maart tegen Almere City, gewoon weer mijn clublied live op de middenstip zingen.”