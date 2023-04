Coach Kaczmarek wacht tegen Helmond Sport zijn vuurdoop bij FC Den Bosch: ‘Dit is geen quick fix’

Hij voerde lange gesprekken met Danny Verbeek en Wouter van der Steen. En last vrijdag op de wedstrijddag meteen een extra training in. De nieuwe coach Tomasz Kaczmarek begint tegen Helmond Sport aan zijn karwei om FC Den Bosch sportief te reanimeren.

Een ding wil Kaczmarek nadrukkelijk stellen. ,,Dit is geen quick fix”, zegt hij tot drie keer toe. De 38-jarige Pool weet wat er bij FC Den Bosch van hem verwacht wordt. ,,Deze club sportief opnieuw opbouwen. En daar is tijd voor nodig.”

Vier trainingsdagen heeft hij er nu opzitten in Stadion De Vliert. Vrijdagavond, thuis tegen Helmond Sport, wacht hem zijn eerste wedstrijd. Zijn vuurdoop. Na een week waarin hij zijn nieuwe club vooral heeft leren kennen. De samenstelling van zijn team is hem wel duidelijk. ,,Een fanatieke jonge groep. Met twee ervaren jongens, twee leiders: Danny Verbeek en Wouter van der Steen.”

Met dat tweetal sprak hij uitgebreid. ,,En daaruit is me duidelijk geworden hoe begaan zij zijn met deze club. Hoe belangrijk die voor hen is.”

Quote Bij Lechia Gdansk kwam ik binnen, terwijl er al een heel team stond. Daar had ik wel vijftien Danny Verbeeks. Hier moet alles van onderaf opgebouwd worden Tomasz Kaczmarek (38), Trainer FC Den Bosch

Het is een wereld van verschil met de vorige club van Kaczmarek: Lechia Gdansk, waarmee hij in zijn eerste seizoen meteen vierde werd in de hoogste klasse van het Poolse voetbal en zich voor de Conference League kwalificeerde. ,,Daar kwam ik binnen, terwijl er al een heel team stond. Daar had ik wel vijftien Danny Verbeeks. Hier moet alles van onderaf opgebouwd worden.”

Of hij veel gaat veranderen aan zijn team voor de confrontatie van vrijdag met Helmond Sport wil Kaczmarek niet zeggen. Of toch een beetje. ,,Qua spelers zal ik, denk ik, niet veel wijzigen. Qua speelstijl? Dat zul je wel zien. Wat voor systeem ik speel? Ach, ik geloof niet zo in vaste systemen. Kijk naar Helmond Sport, onze tegenstander. Als die druk zetten spelen ze 4-4-2. Maar in balbezit is dat 3-2-3-2. Voetbal is veel dynamischer geworden. Er zijn geen statische systemen meer.”

Korte trainingssessie op wedstrijddag

De training van donderdagochtend vond achter gesloten deuren plaats, iets wat met de komst van Kaczmarek vaste prik wordt van FC Den Bosch. Ook vrijdagochtend, op de wedstrijddag zelf, wacht de spelers nog een korte trainingssessie, eveneens zonder publiek. ,,Omdat er anders veel te lang tussen de laatste training en de wedstrijd zit. Overigens is publiek bij trainingen de rest van de week wel welkom. Maar niet op de wedstrijddag zelf en de dag daarvoor. Dan willen we ons in alle rust voorbereiden.”

Zijn opstelling geeft Kaczmarek dus nog niet prijs. Hij wil alleen kwijt dat Jordy van der Winden (kruisbandblessure) en Anass Ahannach (meniscus) er niet bij zijn. Maar dat is geen verrassing, beiden komen door hun zware knieblessures dit seizoen sowieso niks meer in actie. Over andere blessures of twijfelgevallen in zijn selectie zegt Kaczmarek niets.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Bowat, Gyamfi; Hammouti, Konings, Zelalem; Verbeek, Möller, Kalinauskas.