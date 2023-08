Counters van ADO nekken FC Den Bosch in eigen Vliert: ‘Echt naïef hoe we die goals weggeven’

UpdateWas hij vooral teleurgesteld of vooral boos? ,,Boos”, zei FC Den Bosch-trainer Tomasz Kaczmarek vrijdagavond na het 0-1-thuisverlies tegen ADO Den Haag. ,,Boos op het resultaat, want dit was echt geen wedstrijd die wij moesten verliezen.”

In de catacomben van stadion De Vliert somde de Pools-Duitse coach de kansen nog eens op die zijn ploeg gehad had. ,,Het waren er in de eerste vijftig minuten al zes. Zes kansen om op 1-0 te komen, voordat zij de 0-1 maakten.”

Dat deed ADO in de 54ste minuut uit de tweede mogelijkheid die de ploeg kreeg, want voor rust had alleen spits Henk Veerman even aan een goal voor de bezoekers mogen snuffelen. Maar waar FC Den Bosch dus zes kansen op rij liet liggen, scoorde ADO wel uit de tweede mogelijkheid. De manier waarop was illustratief voor de wedstrijd die FC Den Bosch speelde. Aanvoerder Victor van den Bogert wilde de bal bij de opbouw inspelen, maar leverde hem in bij de tegenstander.

De counter van ADO volgde razendsnel. Joey Roggeveen redde nog op het schot van Daryl van Mieghem, maar op de rebound van Malik Sellouki was de doelman van FC Den Bosch kansloos: 0-1. FC Den Bosch was even van slag, maar kwam toch weer terug in de wedstrijd. Ilias Boumassaoudi, na zeventig minuten ingevallen voor Van den Bogert, schoot vier minuten na zijn invalbeurt de gelijkmaker binnen.

Op een presenteerblaadje

Boumassaoudi kreeg de bal op een presenteerblaadje van de opgekomen Rik Mulders en van spits Kacper Kostorz, die de bal goed liet lopen. ,,Een mooi moment voor mezelf, maar met deze nederlaag voelt het toch niet goed”, zei de 18-jarige middenvelder.

Voor Boumassaoudi was het zijn tweede Bossche goal nadat hij vorig seizoen al scoorde bij zijn basisdebuut tegen Almere City. ,,Na die 1-1 gingen wij op zoek naar de 2-1 en dan is het heel zuur dat je hem in plaats daarvan tegen krijgt”, zuchtte de Bossche doelpuntenmaker.

Dat gebeurde vier minuten voor tijd toen de geslepen Van Mieghem uit weer een Haagse counter het vonnis velde. ,,Een counter uit een ingooi van onszelf”, zei Kaczmarek hoofdschuddend. ,,Het is echt naïef hoe wij hier vandaag de doelpunten weggeven. Het voelde, tot de 0-1 en na de 1-1, alsof we de wedstrijd onder controle hadden. Op deze manier mogen wij een thuiswedstrijd nooit verliezen.”

Deze wedstrijd was goed te vergelij­ken met het duel tegen TOP Oss. Ook toen kregen wij veel kansen, waarvan we er maar eentje maakten en gaven we drie mogelijkhe­den weg Tomasz Kaczmarek (38), Trainer FC Den Bosch

Voor FC Den Bosch was het de tweede nederlaag op rij, na het 1-0-verlies bij Helmond Sport van vorige week. Alleen het openingsduel van dit seizoen, thuis tegen TOP Oss, wisten de Bosschenaren twee weken geleden met 1-0 te winnen. ,,Toch was deze wedstrijd heel goed te vergelijken met dat duel”, zei Kaczmarek. ,,Ook toen kregen wij heel veel kansen, waarvan we er maar eentje maakten. En we gaven TOP drie mogelijkheden, waarvan zij er geen maakten. ADO is meer ervaren en scoort dus wel twee keer.”

FC Den Bosch moest het vrijdag doen zonder Teun van Grunsven. De verdediger had nog steeds last van de hamstringblessure die hem vorige week bij Helmond Sport (1-0-verlies) ook al aan de kant hield. Stan Maas speelde op zijn plaats. Victor van den Bogert, Jaron Vicario en Vieiri Kotzebue keerden wel terug in het elftal.

FC Den Bosch - ADO Den Haag 1-2 (0-0). 54. Sellouki 0-1, 74. Boumassaoudi 1-1, 86. Van Mieghem 1-2.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof

Gele kaarten: Zelalem (FC Den Bosch) en Komljenovic (ADO).

Toeschouwers: 3999

Opstelling FC Den Bosch: Roggeveen; Henning, Van den Bogert (70. Boumassaoudi), Maas; Mulders (88. Gyamfi), Ikeshita, Zelalem (88.Ogbaidze), De Groot; Vicario, Kostorz (88. Leijten), Kotzebue (85. Van Bakel).

Volledig scherm Victor van den Bogert was tegen ADO terug als aanvoerder in het elftal van FC Den Bosch. © Pro Shots / Peter van Gogh

bekijk belangrijke updates Onnodig verlies FC Den Bosch kreeg de kansen, ADO maakte de goals. De 1-2-thuisnederlaag komt hard aan bij de ploeg van Tomasz Kaczmarek. Einde tweede helft Gele kaart voor Sascha Komljenovic Weer een countergoal FC Den Bosch jaagt op de 2-1, maar krijgt bij weer een Haagse tegenstoot de 1-2 om de oren. Daryl van Mieghem scoort bij zijn debuut voor ADO. Rik Mulders wordt vervangen door Dennis Gyamfi Kacper Kostorz wordt vervangen door Shalva Ogbaidze Gedion Zelalem wordt vervangen door Ryan Leijten 1-2 GOAL van Daryl van Mieghem! Vieri Kotzebue wordt vervangen door Sebastiaan van Bakel Malik Sellouki wordt vervangen door Robyn Esajas Kürsad Sürmeli wordt vervangen door Sascha Komljenovic Gele kaart voor Gedion Zelalem 1-1 GOAL van Ilias Boumassaoudi! Boumassaoudi scoort binnen vier minuten Vier minuten na zijn invalbeurt schiet Ilias Boumassaoudi na goed voorbereidend werk van Rik Mulders en Kacper Kostorz de 1-1 binnen. Victor van den Bogert wordt vervangen door Ilias Boumassaoudi Weer geen strafschop voor FC Den Bosch Rik Mulders gaat neer bij een duel in de zestien. Heel De Vliert schreeuwt om een penalty, scheidsrechter Van den Kerkhof peinst er niet over. Justin Che wordt vervangen door Gylermo Siereveld Balverlies Van den Bogert leidt 0-1 in Dom balverlies van FC Den Bosch-aanvoerder Victor van den Bogert leidt de 0-1 in. ADO breekt razendsnel uit en Malik Sellouki rondt de counter uiteindelijk doeltreffend af. Volledig tegen de verhouding in, maar de Haagse ploeg staat wel voor. 0-1 GOAL van Malik Sellouki! Weer een kans FC Den Bosch gaat na rust door waar het voor rust gebleven was: met zoeken naar de 1-0. Na knap voorbereidend werk van Jaron Vicario mag Vieiri Kotzebue uithalen, maar zijn poging smoort.

