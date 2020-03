Cruciale wedstrijd voor FC Den Bosch tegen Almere City

Doelsaldo

En die negende plaats kan aan het einde van het seizoen recht geven op de play-offs. ,,Wat dat aangaat was de nederlaag van Almere City bij Jong AZ goed nieuws voor ons”, zegt Van der Ven. ,,Maar ik zie dat zeker niet als compensatie voor onze puntenstraf, omdat we op de andere ploegen wel drie punten achter zijn geraakt.”

Van der Ven kan vrijdag niet beschikken over het geblesseerde kwartet Oussama Bouyaghlafen (hamstring), Jizz Hornkamp (heup), Paco van Moorsel (voet) en Christophe van Zutphen (heup). Leon Bergsma is hersteld van de hamstringproblemen die hem vorige week aan de kant hielden en is weer wel inzetbaar. Dat geldt ook voor Jordy van der Winden, die vorige week geschorst was.