Danny Verbeek tweede in klassement 'Profeet van de week'

Alleen Lion Kaak (TOP Oss) scoorde beter. Hij had vijf antwoorden goed. Telkens voorspelt een speler van een van de acht Brabantse profclubs negen wedstrijden uit de ere- en eerste divisie. Daar zitten in ieder geval de wedstrijden van de negen Brabantse teams (ook Jong PSV) bij.

Verbeek was zelf optimistisch over zijn inschattingsvermogen. ,,Laten we in ieder geval gaan voor de eerste plek.'' De aanvaller voorspelde onder andere de wedstrijd van zijn eigen club goed, want FC Den Bosch won met 3-1 van Jong AZ. Zelf scoorde hij niet. In de 78ste minuut werd hij met een gele kaart op zak gewisseld door zijn trainer.