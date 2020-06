Danny Verbeek verlaat FC Den Bosch voor De Graafschap: ‘Ik wil nog om de prijzen spelen’

Het vertrek van Verbeek komt allesbehalve als een verrassing. De 29-jarige aanvaller maakte anderhalve week geleden in deze krant al duidelijk dat zijn voetbaltoekomst zo goed als zeker buiten stadion De Vliert zou liggen.

,,Mijn insteek was aanvankelijk om bij FC Den Bosch te blijven, maar de club kwam maar niet met een aanbieding”, herhaalt hij zijn belangrijkste reden om de club te verlaten.

Verbeek was volgens eigen zeggen ‘best bereid om financieel wat in te leveren’ voor een langer verblijf in De Vliert. Het salaris uit zijn huidige, aflopende contract is voor het FC Den Bosch van na de coronacrisis immers niet te betalen. ,,Ik had water bij de wijn willen doen. Zeker als we in een nieuw contract ook afspraken hadden kunnen maken over mijn toekomst bij FC Den Bosch na mijn actieve voetballoopbaan. Daar hebben we oriënterend over gesproken, maar een concreet aanbod van de club volgde niet.”

Buitenland

Intussen kwamen er wel andere aanbiedingen uit binnen- en buitenland bij Verbeek terecht. ,,Ik heb gesproken met een club in Duitsland. Dat was op zich wel interessant, maar ik heb altijd gezegd dat bij een club in het buitenland alles voor mij moest kloppen. En dat was voor mijn gevoel bij dit aanbod niet helemaal het geval.”

Verbeek richtte zijn blik daarna weer naar Nederland. ,,En toen had ik de keuze tussen interesse van clubs onderin de eredivisie en bovenin de Keuken Kampioen Divisie. Kiezen dus tussen strijden tegen degradatie en voetballen om een kampioenschap. Dan trekt het laatste me toch het meest.”

Volksclub

Met De Graafschap verwacht Verbeek volgend seizoen mee te doen in de top van de eerste divisie. ,,De club en de ambities spreken me aan. En het is een volksclub met een fanatieke achterban. Daar houd ik van”, aldus de geboren Bosschenaar die eerder voor FC Den Bosch, Standard Luik, NAC Breda en FC Utrecht speelde.

Zijn gezin blijft gewoon in Den Bosch wonen. Verbeek gaat pendelen tussen Doetinchem, waar hij doordeweeks in een hotel zal verblijven, en zijn geboorteplaats.

Promotie

Met De Graafschap hoopt Verbeek op promotie en om nog een paar jaar in de eredivisie te voetballen. ,,Achteraf past dat op dit moment wellicht beter bij mij dan een langer verblijf bij FC Den Bosch. Het is prima dat de club financieel een stapje terug doet en nu verder gaat met eigen jeugd en jongens uit de regio, maar dat sluit eigenlijk niet helemaal aan bij mijn huidige ambities. Ik wil nog om de prijzen spelen.”