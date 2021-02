De eerste trainingsdag van Jack de Gier bij FC Den Bosch: coach gaat risico’s zeker niet uit de weg

Meerveld en Postema terug in selectie FC Den Bosch

10 januari Ringo Meerveld en Romano Postema keren in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ van maandagavond terug in de wedstrijdselectie van FC Den Bosch. Postema miste zes wedstrijden door een hamstringblessure, Meerveld was er afgelopen maandag in het uitduel met Jong FC Utrecht (3-1-verlies) niet bij door lichte klachten.