De ene Ahannach gaat, de andere komt bij FC Den Bosch

Daar kwam de 24-jarige middenvelder niet meer voor in de plannen van trainer Alex Pastoor. Ahannach speelde de afgelopen 5 seizoenen 86 competitiewedstrijden voor Almere City waarin 7 keer scoorde en goed was voor 11 assists.

De in Amsterdam geboren voetballer speelde kortstondig voor de jeugd van AFC en Ajax en doorliep vanaf zijn dertiende de hele opleiding van Almere City. Zijn debuut in de hoofdmacht maakte hij er destijds in september 2017 onder trainer Jack de Gier, de huidige coach van FC Den Bosch.

Soufyan

Barry Maguire

FC Den Bosch is nog steeds op zoek naar versterking in de aanval, zowel op de vleugels als in het centrum. De club wil de Zweedse spits Nikolaj Möller graag behouden, maar is er daarbij van afhankelijk of zijn Engelse werkgever Arsenal hem nog een seizoen wil verhuren. Naast Moller zou FC Den Bosch dan graag nog een ander type spits met meer ervaring vastleggen.