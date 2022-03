De ‘nul’ is weer weggepoetst bij FC Den Bosch. En nu?

Alsof er een titel was binnengehaald. Zo uitbundig was het feestje van spelers en supporters voor en op de M-side vrijdagavond. Eindelijk had FC Den Bosch weer eens gescoord, drie keer nog wel, en eindelijk had de ploeg weer eens gewonnen na twaalf duels zonder zege.

Het zorgde voor opluchting en een enorme ontlading. Drie dagen na de winst op MVV wacht maandagavond alweer de volgende wedstrijd voor de ploeg van trainer Jack de Gier, opnieuw in eigen huis, nu met Jong PSV als tegenstander.

Quote Tegen MVV hebben we kunnen zien hoe simpel het soms kan zijn om doelpunten te maken Jack de Gier (53), Trainer FC Den Bosch

Opnieuw een opponent uit het rechterrijtje van de Keuken Kampioen Divisie, waar in de eerste seizoenshelft al van gewonnen werd (0-1). En opnieuw een haalbare kaart dus volgens het heropgeleefde positivisme in Stadion De Vliert. ,,We moeten deze lijn zien door te trekken”, zegt De Gier.

,,Tegen MVV hebben we kunnen zien hoe simpel het soms kan zijn om doelpunten te maken. Kijk naar de 1-0 van Soufyan Ahannach. Lange bal naar voor van Victor van den Bogert, terugleggen door Nikolaj Möller en raak schieten door ‘Souf’. Of de 2-0, ook van Souf. Hoog druk zetten op de helft van de tegenstander. Als je dan de bal verovert ben je veel dichter bij de goal.”

Blessure Teun van Grunsven

Dat wil De Gier maandagavond tegen Jong PSV ook weer zien. Wellicht zal hij daarbij niets veranderen aan de formatie die tegen MVV startte. Teun van Grunsven, die vrijdag geschorst was, ontbreekt nu weer omdat hij last heeft van lichte blessures.

De wedstrijd tegen Jong PSV telt nog mee voor de derde periode. Het duel zou aanvankelijk op vrijdag 18 februari gespeeld worden, maar werd toen afgelast door de storm Eunice. In de derde periode kende FC Den Bosch zijn slechtste fase van dit seizoen. Van de eerste acht duels werden er zes verloren en twee gelijk gespeeld. Winst op Jong PSV kan voorkomen dat FC Den Bosch als allerlaatste eindigt in de derde periode.

,,Dat moet vooral ons doel zijn”, zegt De Gier die verder zijn blik vooral gericht heeft op de vierde en laatste periode. Daarin heeft FC Den Bosch na vrijdag drie punten uit twee wedstrijden. ,,Onze derde periode was dramatisch. In de vierde periode willen we weer net zo presteren als in de tweede periode. Die was wel goed.” FC Den Bosch haalde toen zestien punten uit tien wedstrijden.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Van der Winden, Douglas; Van der Heijden, Leijten, Maguire; Cijntje, Möller, Ahannach.