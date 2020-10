De regenboogvlag wappert bij De Vliert: ‘De FC heeft zoveel goeds in zich’

DEN BOSCH - FC Den Bosch is de laatste jaren om diverse redenen minder positief in het nieuws geweest. Vanuit allerlei hoeken kreeg de club de Zwarte Piet toegeschoven. Onterecht vinden velen, want de FC heeft volgens hen ‘zoveel goeds’ in zich.

Volledige acceptatie op alle denkbare terreinen, waaronder seksuele geaardheid en genderidentiteit, is een clubnorm. Om dat te onderstrepen is zaterdag, daags vóór Coming Out Day, bij De Vliert de regenboogvlag gehesen.

,,Eén van de meest gebezigde scheldwoorden op en rondom de voetbalvelden is nog altijd homo”, weet Anja van Hout, duovoorzitter van COC Noordoost Brabant die in gezelschap verkeert van secretaris Geert Glaudemans. ,,Daarom zijn we hier. Uiteraard beseffen we dat het hijsen van een vlag het probleem niet acuut oplost, maar het is een stap in de goede richting.” PvdA-raadslid Jolanda van Gool deelt die mening: ,,Met zo’n vlag laat je écht zien waarvoor je staat.”

Het woord de wereld uithelpen

De neuzen van clubvoorzitter Huub van Mackelenbergh, algemeen directeur Rob Almering en Léon Kerssens van supportersclub FC Den Bosch staan dezelfde kant op: ,,Het scheldwoord dat er min of meer ‘ingeslopen’ is, moeten we met z’n allen de wereld uithelpen. Daarvoor in de plaats gelijkheid en respect naar iedereen”, aldus Kerssens.

Het hijsen van de regenboogvlag betekent tevens het symbolische startschot voor een speciaal trainingstraject onder leiding van de John Blankenstein Foundation. Het traject is bestemd voor trainers van FC Den Bosch én diverse amateurclubs uit de regio. Gemeentelijk beleidsmedewerker Irene Koster tot slot: ,,Binnenkort gaan we praten over inhoudelijke aspecten. Het voorkomen van uitsluiting en het creëren van acceptatie staan in ieder geval centraal.”

BLC heeft al interesse getoond.