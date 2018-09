De voorspellingen van Danny Verbeek (FC Den Bosch): 'Draag NAC warm hart toe, maar ben er bang voor'

FC Den Bosch zal zelf aan de bak moeten na drie nederlagen op rij, maar Verbeek is positief: zijn club wint volgens hem wel van Jong AZ. ,,Geen verrassing dat ik hier een 1 invul."

Weinig Brabantse zeges

Verder heeft Verbeek weinig vertrouwen in de prestaties van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Geen enkele Brabantse club naast FC Den Bosch pakt volgens de aanvaller drie punten. Helmond Sport en FC Eindhoven zijn allebei nog zonder zege dit seizoen en dat blijft ook nog een ronde zo volgens Verbeek. Over de wedstrijd van FC Eindhoven: ,,Dat wint Jong Ajax thuis wel." Voor Helmond Sport verwacht hij een gelijkspel tegen FC Volendam.