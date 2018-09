Defensieve puzzel voor trainer Wil Boessen bij FC Den Bosch

Hoewel FC Den Bosch een selectie van 26 spelers heeft, zitten daar eigenlijk maar drie echte centrumverdedigers bij. En daarvan ontbreken er nu dus twee.

,,Het halen van die jongens is een keuze geweest. Misschien geen hele gelukkige keuze, maar aan de andere kant heb je die jeugdinternationals graag in je selectie. Het zijn natuurlijk goede voetballers, op de momenten dat ze er wel zijn”, aldus Boessen die volgens eigen zeggen niet wil ‘zeuren’ over het gemis van het duo.

Slotdag

Väisänen, die vorige week op de slotdag van de transfermarkt werd vastgelegd, moet zijn entree bij FC Den Bosch nog maken. Hij is meteen aangehaakt bij de Finse jeugdselectie.

Velkov liet de voorbije weken een prima indruk na in het hart van de defensie naast Sam Kersten. Het is de vraag wie Boessen daar nu zal laten spelen. ,,Ik kan een middenvelder een linie terug schuiven of een van de extra backs die ik in mijn selectie heb er laten spelen”, aldus Boessen.

Marchioni

Welke variant hij kiest wilde de trainer niet zeggen, nadat hij donderdagochtend voor het eerst met zijn ploeg achter gesloten deuren had getraind. Maar het ligt voor de hand dat hij de Argentijnse huurling Julian Marchioni een linie naar achter schuift.

Ook voorin heeft Boessen een probleem op te lossen. Oussama Bouyaghlafen is na zijn rode kaart van vorige week in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (1-1) voor een wedstrijd geschorst. ,,Maar dat probleem is minder groot, want aanvallers en middenvelders heb ik zat in mijn selectie”, aldus de Boessen. Wellicht laat hij Albin Gashi starten op de plaats van Bouyaghlafen.

Verbeek

Het ziet er naar uit dat Boessen op het middenveld geen wijzigingen doorvoert. ,,Danny Verbeek speelt daar als aanvoerder heel goed de laatste weken, dus die laat ik staan.”

Danny Holla begint waarschijnlijk op de bank. De geroutineerde middenvelder, die vorige week pas bij FC Den Bosch aanhaakte, kan nog geen hele wedstrijd spelen.

De enige spelers die morgen door blessures ontbreken zijn Jens van Son (enkel) en Luuk Brouwers (knie). Nicolas Romat, die er vorige week door klachten aan zijn bovenbeen niet bij was, is weer wedstrijdfit, maar begint nog op de bank.