Deijl ruilt FC Den Bosch in voor eredivisie: ‘Een fijne club, maar was toe aan een nieuwe stap’

Mats Deijl speelt vanaf komend seizoen voor Go Ahead Eagles. De 23-jarige verdediger komt transfervrij over van FC Den Bosch en tekent voor drie seizoenen in De Adelaarshorst.

Mats Deijl speelde in de jeugd bij Willem II en Brabant United. In 2016 verhuisde hij naar FC Den Bosch, waar hij de laatste jaren vaste waarde was in de hoofdmacht.

,,Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad bij FC Den Bosch”, begint Deijl. ,,Het is een fijne club en ik heb er veel vrienden gemaakt. Maar ik voelde dat ik toe was aan een nieuwe stap: ik ben ambitieus. Daarom is het mooi dat GA Eagles op mijn pad kwam.”

Quote Luuk Brouwers was één van de eerste personen aan wie ik het goede nieuws vertelde Mats Deijl

Tot vorig jaar speelde Deijl samen met Luuk Brouwers, die afgelopen seizoen een stormachtige ontwikkeling doormaakte bij GA Eagles in Deventer. ,,Luuk heeft een goed woordje voor me gedaan bij GA Eagles”, lacht Deijl. ,,We hebben jarenlang samengespeeld in de jeugdopleiding én in het eerste elftal van FC Den Bosch. We voelen elkaar goed aan. Hij was ook één van de eerste personen aan wie ik het goede nieuws vertelde!”

Multifunctioneel

Deijl speelt veelal als (vleugel-)verdediger, maar kan ook als middenvelder uit de voeten. ,,Ik ben multi-inzetbaar’’, glundert de geboren Vlaardinger, die tot dusver ruim honderd duels als prof in de eerste divisie speelde en daarin drie keer scoorde. ,,Van nature ben ik een centrale verdediger, maar ik heb ook wel eens op het middenveld gespeeld. Ik speel waar de trainer me nodig heeft.‘’

Vijfde aanwinst

Deijl is de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen bij GA Eagles, dat afgelopen maand promoveerde naar de eredivisie. Eerder werden al Joris Kramer (huur, AZ), Isac Lidberg (Zweden), Ragnar Oratmangoen (Cambuur) en Philippe Rommens (TOP Oss) aangetrokken door de Deventer eredivisionist.