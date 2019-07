Demarteau en Dkidak op proef bij FC Den Bosch

Demarteau is een linksbenige Belg van 19 jaar oud, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van Standard Luik. De Belg, met een fijne trap in zijn linkerbeen, speelde sporadisch als jeugdinternational en is transfervrij.

Ook Dkidak heeft een verleden als international. De 19-jarige Amsterdammer vertegenwoordigde de jeugdelftallen van Nederland en Marokko. Hij speelde zijn hele jeugd in de opleiding van Vitesse, waar hij afgelopen seizoen zes wedstrijden speelde in de Tweede Divisie voor Jong Vitesse. Ook Dkidak is momenteel transfervrij.

Manager voetbalzaken Bert Ruijsch van FC Den Bosch legt uit. ,,Momenteel kijken we naar jongens van tussen de 18 en 22 jaar. We hebben een vaste kern met veel ervaring en op de flanken kunnen we daar jeugdig talent bij gebruiken. Dit zijn spelers die we binnen ons netwerk hebben gevonden.”

Beide testspelers kwamen zaterdagavond in de oefenwedstrijd tegen Regioteam Rotterdam in actie en met name Demarteau liet een goede indruk achter. De testspelers doen dinsdag ook mee tegen Al-Taawon, een tegenstander van groter formaat. Woensdag loopt hun proefperiode af.