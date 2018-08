Dennis Kaars verhuist van FC Den Bosch naar Quick Boys

Kaars was sinds de overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania overbodig geworden in stadion De Vliert en had te horen gekregen dat hij mocht vertrekken.

Derde divisie

Bij Quick Boys belandt Kaars opnieuw in de derde divisie, waar hij twee seizoenen geleden bij de De Dijk met 41 (!) doelpunten topscorer was. Toen speelde hij in de zondagse derde divisie, nu komt hij in de zaterdagse variant. ,,En die is volgens mij wel wat sterker bezet", aldus Kaars.