Derby tussen FC Den Bosch en TOP Oss is er ook zonder publiek één met het mes tussen de tanden

Luuk Brouwers keert terug in De Vliert, maar nu om FC Den Bosch pijn te doen

28 maart Luuk Brouwers is maandag in stadion De Vliert terug op het veld waar hij opgroeide als voetballer. Maar deze keer is het om met zijn huidige club Go Ahead Eagles tégen FC Den Bosch te voetballen.