Dikke winst voor FC Den Bosch in laatste thuiswedstrijd van het seizoen

En wéér is de blessure­tijd beslissend bij een duel van FC Den Bosch: ‘Dit is de week van de dying seconds’

5 april Voor de derde keer in een week tijd werd een wedstrijd van FC Den Bosch beslist in blessuretijd. Na het ongelukkige gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (3-3) en de ultieme derbywinst op TOP Oss (1-0-zege) zag de ploeg van trainer Jack de Gier maandag op bezoek bij Jong AZ de wedstrijd in de slotminuut uit handen glippen: 2-1-verlies.