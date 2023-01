Dino Halilovic verlaat FC Den Bosch

Teun van Grunsven vraagteken bij FC Den Bosch tegen VVV-Ven­lo, Victor van den Bogert keert terug in elftal

Het is onzeker of Teun van Grunsven zaterdag mee kan doen in de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen VVV-Venlo. De centrumverdediger heeft nog altijd last van de kneuzing aan zijn voet die hem eerder al in het thuisduel met De Graafschap van twee weken geleden (2-1-winst) aan de kant hield.

18 november