Directeur FC Den Bosch: ‘Klap in het gezicht, maar gezondheid gaat boven alles’

,,Dit komt kei- en keihard aan”, zegt FC Den Bosch-directeur Rob Almering in een reactie op het nieuws dat het kabinet vanavond bekend gaat maken dat er vanaf morgen geen publiek meer welkom is bij de wedstrijden in het betaald voetbal.

,,We moeten eerst de persconferentie van vanavond nog afwachten en wat daar daadwerkelijk gezegd wordt, maar als de hele samenleving zich aan moet passen, ontkomt natuurlijk ook het voetbal daar niet aan”, aldus Almering. ,,Kijk, alles is relatief en gezondheid gaat natuurlijk boven alles. Maar het is wel zuur voor de mensen die er keihard aan gewerkt hebben om weer voetbal voor publiek mogelijk te maken.”

FC Den Bosch speelt vanavond om 21.00 uur de uitwedstrijd tegen Telstar en dat wordt voorlopig de laatste wedstrijd in het Nederlandse voetbal met publiek. ,,Een historisch dieptepunt”, noemt Almering het alvast. ,,Want de vraag is natuurlijk: hoe lang gaat dit nu allemaal weer duren?”

Complimenten

De directeur verwijst naar de complimenten die FC Den Bosch onlangs ontving van de KNVB voor de wijze waarop de club stadion De Vliert coronaproof had ingericht. ,,Mijn gevoel zei ook dat voetbalstadions op dit moment de meest veilig plek zijn. Er zijn zoveel maatregelen genomen en is door de clubs zoveel in geïnvesteerd, dat dit voelt als een klap in het gezicht.”

Maar dat valt natuurlijk allemaal in het niet bij de ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn met het virus”, vervolgt Almering. ,,Al ben ik wel benieuwd naar de aanleiding voor dit besluit. Want het mag natuurlijk niet zo zijn dat straks zou blijken dat alleen het voetbal onevenredig hard getroffen wordt op basis van twee incidenten. Maar ik wil niet voor de troepen uit lopen. We gaan eerst afwachten wat er vanavond precies gezegd wordt en dan gaan we kijken hoe we daarmee om moeten gaan.”