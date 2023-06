Dit is het speelschema van de Keuken Kampioen Divisie: meteen verhitte derby tussen FC Den Bosch en TOP Oss

FC Den Bosch strikt Georgisch jeugdinter­na­ti­o­nal Shalva Ogbaidze

FC Den Bosch heeft zich versterkt met de twintigjarige Shalva Ogbaidze. De Bosschenaren nemen de Georgisch O21 international over van Viktoria Berlin. Bij de club uit de Regionalliga Noordoost had de centrale middenvelder nog een doorlopend contract. Ogbaidze speelt sinds 2017 in Duitsland. Eerder deed hij dat in de jeugdopleiding bij Magdeburg en BFC Dynamo.