Domper drie voor FC Den Bosch: ‘Dit is nog wel de meest dramatische’

Ruben Rodrigues wist het al zeker. ,,Soms heb je van die wedstrijden waarbij je voelt dat de gelijkmaker nooit meer gaat vallen. Dit was zo'n wedstrijd", bekende hij gisteravond na het 2-2-gelijkspel van FC Den Bosch tegen NEC. Met een gelukzalig gevoel zat de 23-jarige aanvaller uit Best in de dug-out nadat hij in de slotfase van het duel gewisseld was. Zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal ging FC Den Bosch de eerste overwinning van het seizoen bezorgen. Dat kon niet anders. Maar zijn gevoel bedroog hem. Diep in blessuretijd ging het weer mis. Jonathan Okita haalde voor NEC de achterlijn en vond het hoofd van Etien Velikonja: 2-2.