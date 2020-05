Don Bolsius traint mee bij FC Den Bosch

Voor zijn periode bij de Werkendamse tweededivisionist doorliep geboren Bosschenaar Bolsius de jeugdopleiding van FC Den Bosch. In het seizoen 2017-2018 kwam hij tot twee korte invalbeurten in de hoofdmacht. In de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven op 9 februari (4-0) speelde Bolsius toen zeven minuten mee. Twee weken later kwam hij in het thuisduel met RKC Waalwijk (0-0) tot dertien minuten. Na dat seizoen vertrok Bolsius naar Kozakken Boys.