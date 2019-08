Door blessures geteisterd Den Bosch zwoegt tevergeefs in Leeuwarden

Gehandi­capt FC Den Bosch gaat onderuit bij SC Cambuur

30 augustus Inzet was er volop, strijd ook, maar dat was voor het door blessures geteisterde FC Den Bosch vrijdagavond niet voldoende om een resultaat te behalen in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De ploeg van trainer Erik van der Ven verloor in Leeuwarden met 3-2.