Door corona getroffen FC Den Bosch gaat met fantasie-opstelling onderuit bij MVV

Geen akkoord tussen FC Den Bosch en Kakhi Jordania, rechter moet uitspraak doen in miljoenen­ge­vecht

25 maart Het is FC Den Bosch en zijn voormalige geldschieter Kakhi Jordania de voorbije twee weken niet gelukt om in onderling overleg tot een akkoord te komen. Het is nu aan de rechtbank in Den Bosch om een oordeel te vellen over het financieel conflict tussen de voetbalclub en de Georgische zakenman.