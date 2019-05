Door NAC verhuurde Carolina zit op een zijspoor in Den Bosch

Alles valt goed voor FC Den Bosch

4 mei Wouter van der Steen stond na afloop te stralen voor de camera's van FOX Sports. ,,Lang wachten en vol de hoek in", zo omschreef de FC Den Bosch-doelman het stoppen van de penalty van Thomas Verheydt. Het was hét moment dat aan de basis stond van een feestelijke ontknoping van de competitie. Wanneer de strafschop er wel in was gegaan, was de avond waarschijnlijk in mineur geëindigd. Naaste belager TOP Oss was immers bij Helmond Sport op voorsprong gekomen. Dat zou betekend hebben dat FC Den Bosch de eerste ronde van de play-offs zou moeten spelen.