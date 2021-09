Dreigend luxeprobleem voor FC Den Bosch-trainer Jack de Gier lost zich vanzelf op

,,Soms moet je keuzes maken en soms lossen vraagstukken zich vanzelf op.” FC Den Bosch-trainer Jack de Gier glimlacht minzaam als zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen FC Emmen ter sprake komt. Voor hem geen moeilijke keuze tussen de weer fitte Jizz Hornkamp en de verrassende clubtopscorer Roy Kuijpers. Beiden verschijnen vrijdag in Drenthe aan de aftrap.

Dat geldt ook voor Oostende-huurling Preben Stiers. Hornkamp en Stiers vormen de tweemansaanval. Kuijpers speelt op het middenveld vanaf de rechterflank, omdat Ricardo Kip daar door privé-omstandigheden ontbreekt.

Met zijn twee goals in de gewonnen wedstrijd tegen Jong AZ (2-1) van vorige week, kon De Gier moeilijk nog om Kuijpers heen. ,,Roy is in vorm. Dat heeft hij duidelijk laten zien. Ik vind ook dat hij meer gaat spelen zoals Romano Postema (toen gehuurd van FC Groningen, red.) vorig seizoen. Met veel diepgang en door steeds op het juiste moment te starten en achter de laatste linie te duiken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met Soufyan (Ahannach, red.) die de ballen daar neerlegt.”

Blij met de terugkeer van Hornkamp

De Gier is blij met de terugkeer van Hornkamp, die vorige week door een blessure ontbrak. ,,Spelers die doelpunten kunnen maken, heb je het liefste op het veld.”

Kuijpers (vijf doelpunten) en Hornkamp (twee goals) zorgden tot dusver voor zeven van de acht Bossche treffers in dit seizoen. Het andere doelpunt kwam van middenvelder Ryan Leijten.

Quote Zodra mijn eerste doelpunt valt, gaan er zeker meer volgen Preben Stiers (20), Aanvaller FC Den Bosch

Preben Stiers staat na drie wedstrijden in Bossche dienst nog droog. ,,Maar zodra de eerste valt, gaan er zeker meer volgen”, zei de 20-jarige Belg donderdag na de training vol vertrouwen. ,,Zo verging het mij in de jeugd van Oostende ook altijd.”

Stiers bevalt het uitstekend bij FC Den Bosch, zegt hij. ,,De sfeer in de groep is goed en de fans zijn fantastisch. Zoals die achter de ploeg blijven staan, zelfs bij die 0-5 tegen Excelsior, dat is geweldig.”

Nog geen basisplek voor Rick Zuijderwijk

Voor Willem II-huurling Rick Zuijderwijk, die tot dusver alleen tegen Excelsior speelde, is er nog geen basisplek. ,,Rick is een hele goede speler, maar hij moet nog wennen aan het voetbal in de eerste divisie. Ik kijk op de training wat ik nodig heb in wedstrijden. Het moment voor hem is nu nog niet daar”, aldus De Gier.

Steven van der Heijden traint sinds deze weer met de groep mee. De middenvelder kwam dit seizoen door blessureleed nog niet in actie. Vrijdag zit hij nog niet bij de wedstrijdselectie, maar de verwachting is dat hij snel weer aanhaakt.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Van Beijnen, Van Grunsven, Ryan, Salasiwa; Kuijpers, Felida, Leijten, Ahannach; Hornkamp, Stiers.