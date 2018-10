Drie op een rij voor FC Den Bosch

FC Den Bosch opende sterk. De eerste kans was voor Sam Kersten. De kopbal van de centrale verdediger, die terugkeerde van een teenblessure, werd over het doel getikt door keeper Bryan Janssen. Na een goed eerste kwartier zakte de thuisploeg wat weg, waardoor FC Dordrecht beter in de wedstrijd kwam. Echt grote kansen bleven aan beide kanten uit. Juist in een fase waarin de bezoekers enkele keren gevaarlijk werden, sloeg FC Den Bosch toe. Stefano Beltrame jaagde goed door op Daniël Breedijk, die in de verlegenheid werd gebracht door een slechte pass van een ploeggenoot. De Italiaan ontfutselde hem de bal, waarna hij een vrije doortocht had. Beltrame, die naast basisdebutant Iker Hernández in de punt van de aanval stond, bleef uiterst koel: 1-0.

Baas op eigen veld

In de eerste fase na rust was FC Den Bosch baas op eigen veld, zonder groots te spelen overigens. Sven Blummel, die bij vrijwel iedere aanval betrokken was, was met een halve omhaal dichtbij de 2-0 na prima voorbereidend werk van Hernández. Het was ook een van de laatste wapenfeiten van de buitenspeler. Blummel raakte kort na zijn kans geblesseerd bij een overtreding die hij zelf maakte. Hij moest zich na ruim een uur spelen laten vervangen door Oussama Bouyaghlafen. FC Den Bosch bleef veruit de gevaarlijkste ploeg. Een kleine 20 minuten voor tijd was Danny Holla met een ziedend afstandsschot dichtbij de 2-0.

Alles of niets