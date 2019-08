Driejarig contract voor jeugdspeler Ringo Meerveld (16) bij FC Den Bosch

Manager Voetbalzaken Bert Ruijsch liet weten dat Meerveld de eerste jeugdspeler in 21 jaar tijd is die bij FC Den Bosch een contract tekent voordat hij een officiële wedstrijd in het eerste elftal heeft gespeeld.

Meerveld traint sinds deze zomer mee bij de hoofdmacht van FC Den Bosch. Afgelopen seizoen kwam hij nog uit voor de U19 van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. ,,Maar op vakantie in Turkije kreeg ik een appje of ik bij de selectie mee wilde gaan trainen. Dat verraste me wel", zei Meerveld vrijdagmiddag.

Schaduwspits

De indruk die hij tot dusver naliet op trainingen en tijdens oefenduels was voor de club reden om hem een contract aan te bieden. ,,Talentvolle jongens als Ringo hebben we er graag bij", aldus hoofdtrainer Erik van der Ven, die Meerveld al inzette als schaduwspits en als vleugelspeler vanwege de personele problemen in de voorhoede.