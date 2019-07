Droom Jordania en FC Den Bosch spat uiteen: terugblik op een bewogen jaar

8 maart 2018: FC Den Bosch op punt verkocht te worden

Betaald voetbalclub FC Den Bosch staat op het punt verkocht te worden. De acht aandeelhouders van de eerstedivisionist hebben dinsdagavond de voorwaarden voor een verkoop op papier gezet. Volgens meerdere betrouwbare bronnen wordt de club verkocht aan Georgiër Kakhi Jordania, de zoon van de Merab Jordania en voormalig eigenaar van Vitesse.

27 juni 2018: Zoon voormalig Vitesse-eigenaar Jordania neemt FC Den Bosch over

Betaald voetbalclub FC Den Bosch valt in buitenlandse handen. De Georgiër Kakhi Jordania is de nieuwe eigenaar van de Bossche eerstedivisionist. De aandelen van de club zijn nu voor 99,9 procent in handen van de nieuwe eigenaar. Alleen het zogeheten prioriteitsaandeel waarin bijvoorbeeld de clubkleuren, logo en speelstad zijn vastgelegd, blijven in eigen beheer.

5 oktober 2018: KNVB neemt de tijd met besluit over overname FC Den Bosch

De KNVB neemt de tijd om tot een besluit te komen over de overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania. De stukken die FC Den Bosch indiende zijn op zich positief beoordeeld, maar leidden wel tot een aantal aanvullende vragen van de KNVB. De antwoorden daarop van FC Den Bosch worden in de volgende vergadering van de licentiecommissie, eind oktober, besproken.

31 oktober 2018 : Overname FC Den Bosch door Jordania nog steeds niet rond

FC Den Bosch wacht nog steeds op groen licht van de KNVB voor de overname van de club door Kakhi Jordania. Voor de tweede keer heeft de licentiecommissie van de voetbalbond de club om aanvullende informatie gevraagd. Zowel FC Den Bosch als de KNVB wil niet zeggen welke informatie nu nog wordt verlangd.

19 januari 2019: Jordania laat FC Den Bosch weer schitteren. Hoe zit het met zijn financiën?

Dankzij het geld van de 24-jarige Kakhi Jordania bloeit de kwakkelende voetbalclub FC Den Bosch in razend tempo op. Maar als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat dan ook? Een duik in de boekhouding van de piepjonge suikeroom uit Georgië, die bij de KNVB nog altijd onder de loep ligt.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Kakhi Jordania tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead- Eagles. © Soccrates/BSR Agency.

28 januari 2019: Besluit over overname FC Den Bosch volgt wellicht pas in maart

Het ziet er naar uit dat de KNVB pas in maart een besluit neemt over de overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania. Dat bericht heeft FC Den Bosch ontvangen van de voetbalbond, die in december het accountantsbureau Grant Thornton inschakelde om onderzoek te doen naar de herkomst van het geld waar Jordania FC Den Bosch mee wil betalen.

22 maart 2019: KNVB stelt besluit over overname FC Den Bosch nog maar eens uit

De licentiecommissie van de KNVB heeft nog altijd geen besluit genomen over de overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania. De leden van de commissie kwamen donderdagavond tijdens een ingelaste vergadering bijeen, maar rondden de besluitvorming nog niet af. De commissie zegt ernaar te streven om binnen anderhalve week een schriftelijk antwoord aan te geven aan de voetbalclub. Wat de reden is voor het uitstellen van de besluitvorming is niet duidelijk.

30 maart 2019: Toch streep door overname FC Den Bosch

De licentiecommissie van de KNVB geeft geen toestemming voor de overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania. Dat heeft clubdirecteur Paul van der Kraan van de voetbalbond te horen gekregen. Nog maar een maand geleden sijpelden in het Bossche stadion de geluiden door dat accountantsbureau Grant Thornton bij zijn forensisch onderzoek naar het geld van Jordania niet op onregelmatigheden was gestuit en dat er een positief besluit over de overname zou gaan volgen.

30 maart 2019: FC Den Bosch gaat in beroep tegen afkeuring overname door KNVB

FC Den Bosch tekent beroep aan tegen het besluit van de licentiecommissie van de KNVB om de overname van de club door Kakhi Jordania af te keuren. Jan-Hein Schouten is duidelijk. Volgens de voorzitter van de raad van commissarissen biedt het onderzoeksrapport van Grant Thornton (GT) naar de financiën van Jordania voldoende aanknopingspunten voor een succesvolle beroepsprocedure.

1 april 2019: ‘Jordania blijft nog minimaal 1,5 jaar bij FC Den Bosch’

Kakhi Jordania blijft nog minimaal 1,5 jaar aan FC Den Bosch verbonden. Dat meldde de Georgische zakenman maandagmiddag in een onderhoud met verschillende supportersverenigingen van de eerstedivisieclub.

Tekst gaat verder onder de video

5 april 2019: Advocaat FC Den Bosch: ‘Afkeuren overname is gebaseerd op drijfzand’

Het besluit van de licentiecommissie van de KNVB om de overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania af te keuren is deels gestoeld op drijfzand en ‘discriminatoire’ gronden. Dat zegt advocaat Danny Snijders die namens de voetbalclub inmiddels in beroep gegaan is tegen de afwijzing.

7 mei 2019: Uitspraak in beroepszaak over overname FC Den Bosch laat nog op zich wachten

FC Den Bosch weet nog altijd niet of de Georgische geldschieter Kakhi Jordania de voetbalclub over mag nemen. De Commissie van Beroep van de KNVB deed dinsdagavond nog geen uitspraak in de zaak die FC Den Bosch heeft aangespannen tegen de licentiecommissie van de voetbalbond.

25 mei 2019: Geduld Jordania op de proef gesteld: besluit over overname FC Den Bosch opnieuw uitgesteld

Het geduld van Kakhi Jordania en FC Den Bosch wordt nog maar eens op de proef gesteld. Het duurt nog zeker drie weken voordat duidelijk is of de Georgische geldschieter de voetbalclub over mag nemen. De beroepscommissie laat in zijn tussenbeslissing al wel aan FC Den Bosch weten dat de maatstaf die de licentiecommissie heeft gehanteerd ‘te zwaar’ was. Of dit er uiteindelijk toe zal leiden dat het hele verbod op de overname van tafel gaat, is nog niet te voorspellen.

13 juni 2019: KNVB geeft FC Den Bosch uitstel voor indienen begroting

FC Den Bosch hoeft zijn begroting voor het komende seizoen niet, zoals de andere clubs in het Nederlandse betaalde voetbal, voor komende zaterdag in te dienen bij de KNVB. De voetbalbond heeft de club uitstel gegeven vanwege de verwikkelingen rond de geplande overname van FC Den Bosch door de Georgische geldschieter Kakhi Jordania.

17 juni 2019: Nieuw onderzoek is gereed, maar FC Den Bosch heeft geen idee welke kant het op gaat

Het werk van de twee deskundigen die waren ingeschakeld om de besluitvorming rond de geplande overname van FC Den Bosch tegen het licht te houden zit erop. Of dat er toe leidt dat er nu groen of rood licht gaat volgen voor de beoogde clubeigenaar Kakhi Jordania valt nog niet te voorspellen. Dat zegt althans mr. Rob Kleijzen, portefeuillehouder juridische zaken in de raad van commissarissen van FC Den Bosch.

26 juni 2019: Gat in begroting FC Den Bosch: licentie op het spel?

FC Den Bosch dient bij de KNVB een niet sluitende begroting in voor komend voetbalseizoen. De club voelt zich daartoe genoodzaakt nu er nog altijd geen duidelijkheid is over de gewenste aandelenovername door de Georgische geldschieter Kakhi Jordania.

Tekst gaat verder onder de video

18 juli 2019: Grote klap FC Den Bosch en Jordania: overname definitief afgekeurd

FC Den Bosch heeft donderdagavond gehoord dat de overname door Kakhi Jordania definitief niet is goedgekeurd. De eerstedivisionist was na een eerdere negatieve uitspraak van de licentiecommissie van de KNVB op verzoek van de Georgiër in beroep gegaan, maar heeft nul op het rekest gekregen. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend. De Bosschenaren kunnen niet tegen het oordeel in beroep gaan. Jordania kan op persoonlijke titel nog een bodemprocedure starten bij de burgerrechter.

19 juli 2019: Meerdere scenario’s liggen klaar bij FC Den Bosch na ‘nee’ uit Zeist

De Georgische zakenman Kakhi Jordania mag FC Den Bosch niet overnemen. De KNVB hakte donderdag de knoop door. ‘De club heeft niet met redelijke mate van zekerheid aangetoond dat het te investeren vermogen niet afkomstig is uit - of verband houdt met - illegale activiteiten’, stelt de bond. Het meest voor de hand ligt dat FC Den Bosch door een consortium van enkele (Brabantse) bedrijven wordt overgenomen. Lukt dat niet, dan kan de club ook via externe financiering weer een injectie krijgen.