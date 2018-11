Duel tussen FC Den Bosch en Roda JC opnieuw verplaatst

Dat is gebeurd op verzoek van beide clubs. Vanwege het midweekse bekerduel van Roda JC met Ajax, werd de wedstrijd vorige week al verplaatst van vrijdag 21 december naar zondag 23 december. Volgens FC Den Bosch vroegen de spelers of het mogelijk was om de ontmoeting een dag eerder af te werken, omdat ‘beide teams een selectie met een internationaal karakter hebben en iedereen graag op tijd thuis wil zijn voor kerstavond’.