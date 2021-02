Duel tussen NEC en FC Den Bosch op losse schroeven

Amerikaan­se concurren­tie voor Wesley Sneijder bij overname­plan­nen FC Den Bosch

10 februari Wesley Sneijder heeft serieuze concurrentie bij zijn plannen om FC Den Bosch over te nemen. De Amerikaanse Pacific Media Group (PMG), die al vijf andere voetbalclubs in Europa in zijn bezit heeft, legt een concreet plan op tafel om de huidige nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie te kopen.