Dwayne Green is voorlopig uit de running bij FC Den Bosch

Dwayne Green komt voorlopig niet in actie voor FC Den Bosch. De linksback heeft een scheur opgelopen in een band bij zijn sleutelbeen. Dat is al gebeurd in de eerste helft van de thuiswedstrijd van vorige week tegen Almere City (1-1).

Green werd in dat duel in de rust vervangen. Afgelopen dinsdag in de verloren derby bij TOP Oss (2-0) ontbrak hij ook al. Foto’s in het ziekenhuis hebben de aard van de blessure uitgewezen. Hoelang het herstel duurt is niet duidelijk.

Green kan voorlopig niet meer doen dan een fietsprogramma volgen en wat beenoefeningen. ,,Ik zit nog met mijn arm in een sling. Vrijdag ga ik terug naar het ziekenhuis. Hopelijk kan ik dan weer wat meer gaan doen", aldus de verdediger.

Voorlopig is Green toegevoegd aan het lijstje geblesseerden van FC Den Bosch, waar Junior van der Velden, Jordy van der Winden, Steven van der Heijden en Najim Haidary al langer op staan. Zij ontbreken vrijdagavond ook allemaal in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, net als Dhoraso Moreo Klas die al afwezig is, sinds hij anderhalve week geleden positief testte op corona.

Racisme-rel

Het is vrijdag voor het eerst dat FC Den Bosch het in de eigen Vliert opneemt tegen Excelsior sinds de geruchtmakende wedstrijd met de racisme-rel rond Ahmad Mendes Moreira van 17 november vorig jaar. FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven wil het daar niet meer over hebben. ,,Ik kijk vooruit, ik ben daar de afgelopen dagen ook niet mee bezig geweest.”

Met Excelsior treft FC Den Bosch een goed voetballende ploeg. In de vorige wedstrijden tegen dergelijke tegenstanders (De Graafschap, NAC, Almere City) kwam het elftal van Van der Ven dit seizoen behoorlijk goed voor de dag. Beter dan tegen tegenstanders als Helmond Sport (1-2-verlies) en afgelopen dinsdag nog TOP Oss (2-0-verlies), waartegen de mouwen opgestroopt moesten worden.

Energie

,,Toch vind ik het lastig in te schatten of goed voetballende ploegen ons beter liggen", zegt Van der Ven. ,,Ik denk dat elke wedstrijd op zich staat en dat het met name belangrijk is hoe wijzelf staan qua organisatie en hoeveel energie wij erin stoppen. En dan moet het niet uitmaken of we een voetballende of een strijdende ploeg tegenkomen.”

Veel tijd om stil te staan na de verloren derby tegen TOP van dinsdag had FC Den Bosch in elk geval niet. Van der Ven: ,,Een dagje treuren mag best, we hebben de beelden ook teruggekeken, maar daarna hebben we de knop snel omgezet. Ik merk dat iedereen nu naar het duel van vrijdag toeleeft en dat we erop gebrand zijn om thuis tegen Excelsior een goed resultaat neer te zetten.”

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Deijl, Soumaoro, Sturing, Van Hedel; Bolsius, Felida, Mulders, Meerveld; Hornkamp, Postema.