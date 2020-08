Dylan George en Brem Soumaoro op proef bij FC Den Bosch, Zija Azizov terug bij de O21

George (22) stond van 2016 tot en met 2019 onder contract bij FC Twente. De in Beverwijk geboren vleugelspits kwam in die periode tot vijftien optredens in de eredivisie, waarin hij twee keer scoorde, en vijf wedstrijden in de eerste divisie. In de tweede helft van het seizoen 2018-2019 werd George verhuurd aan Helmond Sport, waar hij in negen duels in de eerste divisie ook nog een keer scoorde.

Afgelopen seizoen was George actief voor de amateurs van HHC Hardenberg. Bij FC Den Bosch haakte hij dinsdag aan op het trainingsveld. Het is de bedoeling dat hij nog de hele week meetraint bij de selectie van trainer Erik van der Ven.

Brem Soumaoro

Soumaoro (24) kwam bij FC Twente tussen 2014 en 2017 nooit verder dan het beloftenelftal. Daarna vertrok de in Guinee geboren middenvelder/verdediger naar Go Ahead Eagles waar hij in het seizoen 2017/2018 tot negentien wedstrijden in de eerste divisie kwam. Het jaar daarna was hij voor Livorno in drie wedstrijden actief in de Italiaanse Serie B.

Volledig scherm Brem Soumaoro (rechts) duelleert namens Jong FC Twente met Madjer Lukoki van Kozakken Boys. © Cor Lasker/BSR Agency

Soumaoro traint al sinds vrijdag mee bij FC Den Bosch. De club heeft nog geen besluit genomen over een eventueel langer verblijf van de speler. FC Den Bosch heeft zelf niet de middelen om de twee spelers een conrtract aan te bieden voor volgend seizoen. ,,Wat dat betreft zijn we aangewezen op externe financiers of bereidwillige sponsors. Het is voor ons schaken op verschillende borden”, zegt manager voetbalzaken Jan Gösgens.

Zija Azizov

FC Den Bosch zag dinsdag ook Zija Azizov terugkeren bij de club. De middenvelder uit Oijsterwijk (21) traint voorlopig mee bij de O21. Azizov gold een paar jaar geleden nog als een van de grootste talenten uit de Bossche jeugdopleiding, maar werd in de zomer van 2018, na 46 wedstrijden en 4 doelpunten in de eerste divisie, overbodig toen de toenmalige geldschieter Kakhi Jordania allerlei buitenlandse spelers naar stadion De Vliert haalde.

Azizov vertrok daarop naar Jong NEC om de Nijmeegse beloften een jaar later weer in te ruilen voor Kesle FK in Azerbeidzjan, het geboorteland van zijn vader. Daar kende hij vooral fysieke tegenslag, waarna hij zijn contract liet ontbinden en terugkeerde naar Nederland.

,,Hij gaat nu weer opbouwen bij de O21 en dan zien we wel waar dat toe leidt. Als hij zijn oude niveau weet te halen, kunnen we hem natuurlijk prima gebruiken", zegt Gösgens over de middenvelder.

Volledig scherm Zija Azizov in zijn vorige periode bij FC Den Bosch. © BSR/SOCCRATES