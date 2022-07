Dylan Ryan straalt weer bij FC Den Bosch: ‘Veel steun gehad aan Jordy van der Winden bij mijn revalidatie’

Winst met dubbele cijfers voor FC Den Bosch in Vught

FC Den Bosch had er twee moeizame oefenpotjes opzitten tegen Nooit Gedacht (0-4-winst) en Nivo Sparta (0-3-zege). Maar vrijdagavond in Vught schoot de ploeg van trainer Jack de Gier voor de eerste keer in deze voorbereiding uit zijn slof: 0-10 tegen derdeklasser Zwaluw VFC.

