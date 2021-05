Eens de topscorer van FC Den Bosch, nu ‘Rocket Rod’ bij de oudste profclub ter wereld

Ruben Rodrigues is geen ‘vervelend jong’ meer: ‘Ook deze kans bij Notts County ga ik grijpen’

7 augustus Ruben Rodrigues zat zondag voor de tv. Om te kijken of zijn nieuwe club Notts County erin zou slagen te promoveren naar League Two. Helaas, voor de goalgetter uit Best: de finale tegen Harrogate Town ging op Wembley met 3-1 verloren.