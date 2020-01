Eerste winst van 2020 voor FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft de eerste overwinning van 2020 binnen. Na twee nederlagen en een gelijkspel in de eerste drie duels na de winterstop, werd Jong AZ vrijdagavond in stadion De Vliert verslagen met 3-0.

Trainer Erik van der Ven stuurde zijn ploeg met dezelfde elf het veld in als vorige week in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport (0-0). Dat betekende dat Kevin Felida opnieuw rechtsback speelde en Mats Deijl andermaal naast Junior van der Velden in het centrum van de verdediging stond.

FC Den Bosch zat al snel op rozen. Nadat de eerste mogelijkheid nog voor Jong AZ was geweest – een schot in kansrijke positie van Richonell Margaret dat hoog over ging – kwam FC Den Bosch na vijftien minuten met een man meer te staan. Azzeddine Dkidak stuurde Pedro Marques weg en de Portugese spits werd op de rand van de zestien gevloerd door Joey Jacobs. Scheidsrechter Luca Cantineau stuurde de AZ-verdediger weg, waarna Ruben Rodrigues de vrije trap voor FC Den Bosch in de muur schoot.

Uitstel van executie

Dat bleek uitstel van executie voor Jong AZ, want vier minuten later opende Oussama Bouyaghlafen de score met een geplaatst schot in de verre hoek. Weer vijf minuten later werd het 2-0 toen Danny Verbeek een aanval opzette, de bal met een hakje mee kreeg van Marques en daarna zelf raak schoot. Weer acht minuten later mikte Marques voor FC Den Bosch op de paal.

Zeven minuten na rust viel Kevin Felida uit met een kuitblessure. Alexander Laukart kwam in het veld als zijn vervanger. FC Den Bosch bleef ook daarna het spel dicteren, maar nieuwe kansen bleven lang uit. Twee minuten voor tijd werd het dan toch 3-0. Rik Mulders, in het veld gekomen voor Bouyaghlafen, haalde uit, maar AZ-doelman Mees Bakker stopte zijn schot. In de rebound werkte Laukart de bal wel binnen, waarna De Vliert zijn eerste feestje van 2020 kon vieren.