Eerste wintertitel van de eeuw gloort voor surprise FC Den Bosch

Begaat Sparta op De Toekomst de gewenste misstap, dan kan FC Den Bosch daar zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Roda JC van profiteren. Winst op de Limburgers bezorgt het team van Boessen dan de koppositie én het winterkampioenschap. Het is twee keer eerder voorgekomen dat FC Den Bosch winterkampioen werd in de eerste divisie: in de seizoenen 1970-1971 en 1998-1999.

Tweede periode

Wint Roda zaterdag in De Vliert, dan wordt de ploeg onbereikbaar voor FC Den Bosch. Bij een gelijkspel blijven beide teams in de race voor de periodetitel. Als FC Den Bosch de punten in eigen huis houdt, neemt de ploeg van Boessen de leiding in de periode over van Roda. De periodetitel kan dan gegrepen in het afsluitende duel, uit bij FC Dordrecht, op zondag 13 januari. Roda JC speelt dat weekend tegen Go Ahead Eagles.