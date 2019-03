Eindelijk weer winst voor FC Den Bosch: 3-0 tegen Helmond Sport

FC Den Bosch hoefde daarvoor niet eens heel groots te spelen. Integendeel, het was Helmond, dat vrijdag zijn achtste opeenvolgende nederlaag leed, dat de thuisclub twee minuten na rust op het juiste spoor zette. Sven Blummel wilde de bal toen voorzetten richting Stefano Beltrame, maar Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel sloeg de voorzet via de binnenkant van de paal in zijn eigen doel.

Vier minuten later schoot Danny Verbeek met een geplaatste vrije trap de 2-0 binnen en was de wedstrijd beslist. Helmond Sport stortte in en FC Den Bosch mocht trachten de score nog verder op te voeren.

Verder dan nog een doelpunt, de eerste Den Bosch-goal van Vincent Vermeij, kwam de thuisploeg niet meer. Die treffer in de 58ste minuut was ook een heel curieuze. Vermeij omspeelde Van Gassel, maar leek te ver naar buiten gedrongen om nog te kunnen scoren. Helmond Sport-verdediger Dylan de Braal presteerde het echter om de bal onder zich door in het doel te laten glijden, 3-0.

Veranderingen

Trainer Wil Boessen had vrijdag het nodige veranderd in zijn elftal. De grootste verrassing was dat Vermeij als centrumspits aan de aftrap verscheen en dat Rauno Sappinen op de bank begon. Ook Luuk Brouwers startte in de basis, terwijl Imrane Oulad Omar op de bank zat. Door de blessures van Mats Deijl (gebroken scheenbeen) en Danny Holla (vocht in knie) waren er verder basisplekken voor Nicolas Romat en Kevin Felida.

Boessen had gekozen voor een 4-3-3-elftal met Felida en Brouwers als controleurs op het middenveld en Beltrame als een echte nummer tien daarvoor. Voorin stonden Verbeek en Blummel als vleugelaanvallers geposteerd, die de lange Vermeij moesten bedienen.

Daar kwam voor rust weinig van terecht. Wat heet, Helmond Sport was het grootste deel van de eerste helft de bovenliggende partij. Toch kreeg ook FC Den Bosch toen al enkele goede mogelijkheden. Na goed twee minuten schoot Brouwers tegen de onderkant van de lat en in de 21ste minuut raakte Leo Väisänen met een poging de bovenkant van de dwarsligger. Drie minuten later poeierde Juul Respen ook voor Helmond Sport een bal op de lat.