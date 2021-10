Eindelijk weer winst voor FC Den Bosch: doelpunt Ahannach volstaat tegen Almere City

FC Den Bosch scoort eindelijk weer, maar verliest wel in Den Haag

10 oktober De gehoopte ommekeer in de prestaties van FC Den Bosch is bij de start van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie uitgebleven. De ploeg van trainer Jack de Gier verloor zondagmiddag op bezoek bij ADO Den Haag met 3-2.