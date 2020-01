EK-droom drijft Väisänen naar de uitgang bij FC Den Bosch

De Bosschenaren zijn al rond met een buitenlandse club, die uitkomt op het hoogste niveau. Technisch manager Bert Ruijsch kan nog niet zeggen om welke club het gaat. Duidelijk is wel dat de mogelijke nieuwe werkgever van Väisänen met een transfersom op tafel moet komen, omdat de centrale verdediger over een doorlopend contract tot 2021 beschikt. De reden dat FC Den Bosch Väisänen nu al laat gaan, is omdat hij de club in de zomer voor een gelimiteerd bedrag kan verlaten.

Het wachten is enkel nog op een persoonlijk akkoord van Väisänen met zijn nieuwe club. FC Den Bosch heeft al een lijstje klaarliggen met eventuele opvolgers en hoopt nog deze transferperiode een directe vervanger te strikken.

EK in het vooruitzicht

Väisänen kwam in de zomer van 2018 over van RoPS en kwam sindsdien tot 45 competitieduels voor FC Den Bosch. Daarin was hij zes keer trefzeker. ,,Met het EK 2020 in het vooruitzicht wil ik mezelf op een hoger niveau in de kijker spelen bij de bondscoach. FC Den Bosch gunt mij die stap en geeft mij alle ruimte om de onderhandelingen af te ronden”, laat de verdediger weten op de clubsite.