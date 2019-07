El Makrini en Bakx trainen mee bij FC Den Bosch: ‘Ze halen het niveau zeker niet omlaag’

Bakx (33) kwam er niet uit met het net niet gepromoveerde Go Ahead Eagles over contractverlenging, bij Roda JC was er geen plek meer voor El Makrini (die zaterdag zijn 32ste verjaardag viert). ,,Met de groep meetrainen, partijvormen... dat is veel fijner dan alleen rondjes voor jezelf lopen”, aldus El Makrini. ,,Ik heb met Danny Verbeek en Paul Beekmans contact gehad. Met Paul heb ik nog mee samengespeeld hier. Ik kom uit de jeugd van FC Den Bosch en heb bijna honderd wedstrijden in het eerste gevoetbald. Ze vonden het prima als ik aansloot.”