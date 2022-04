Emotionele goal van Jordy van der Winden zet FC Den Bosch op het juiste spoor: ‘Hopelijk sluit ik hiermee een donkere periode af’

De laatste keer dat Jordy van der Winden had gescoord? ,,FC Eindhoven-thuis, vier jaar geleden”, zegt de stralende verdediger van FC Den Bosch. Het was in de tijd dat Wil Boessen nog coach was in stadion De Vliert en dat Van der Winden nog met mannen op het veld stond als Luuk Brouwers, Jens van Son, Niek Vossebelt en Sven Blummel. Iedereen uit dat elftal van toen is inmiddels vertrokken bij FC Den Bosch, alleen Van der Winden is er nog.

Het was 9 februari 2018 en FC Den Bosch won die avond met 4-0. De destijds 23-jarige Van der Winden tekende voor de openingsgoal, zijn tweede treffer van dat seizoen. Later begon de grote ellende. Om te beginnen in november van dat jaar, knieblessure nummer een: veertien maanden aan de kant.

Na een kortstondige comeback begin 2020 zorgden eerst de uitbraak van de coronapandemie en daarna een nieuwe knieblessure voor nog meer narigheid. Opnieuw lag Van der Winden er veertien maanden uit. Pas afgelopen najaar maakte hij zijn rentree, bijna drie jaar nadat hij voor het eerst geblesseerd raakte.

Rap veroverde Van der Winden weer een basisplek, nu niet als linksback, maar als centrumverdediger. Strooiend met passes van achteruit is hij nu een van de dragende spelers van het huidige FC Den Bosch. Maar scoren, dat was er nog niet bij na zijn comeback.

Hij probeerde het al wel verschillende keren, met pogingen om van grote afstand doelmannen te verrassen. Maar het lukte niet. Tot vrijdagavond, tot de 54ste minuut van de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Als een afgeslagen hoekschop plots voor zijn voeten valt, denkt Van der Winden niet na. ,,Ik weet dat ik een goede traptechniek heb. En ik weet ook dat als zo'n schot wordt aangeraakt, dat het dan onhoudbaar is voor de keeper.”

Zijn idee wordt meteen waarheid. Via een Dordts been verdwijnt de bal in het doel: 1-0. Van der Winden schreeuwt het uit. Geëmotioneerd rent hij eerst naar de M-Side en daarna naar zijn familie en vrienden die op de tribune van De Vliert zitten. ,,Ik moest dit met hen vieren. Zij zijn zo belangrijk voor mij geweest in de tijd dat ik geblesseerd was. Zonder hen was ik echt niet door die donkere periode heen gekomen. Hopelijk kan ik die met dit doelpunt eindelijk helemaal afsluiten.”

Met zijn goal opent Van der Winden eindelijk de score voor FC Den Bosch, nadat de ploeg voor rust al een aantal mogelijkheden heeft laten liggen. Daarna ontsnapt het elftal van Jack de Gier twee keer aan de gelijkmaker als FC Dordrecht twee keer de lat raakt. ,,De enige periode dat wij het moeilijk hadden, omdat we toen te veel achteruit liepen. Gelukkig wisten we dat daarna recht te zetten”, zegt de coach.

Volledig scherm Nikolaj Möller rent weg nadat hij FC Den Bosch op 2-0 heeft gezet. Op de achtergrond kijkt Sebastiaan van Bakel toe die later de 3-0 zal maken. © Pro Shots / Shane Winsser

De Gier brengt de weer fitte Nikolaj Möller en Sebastiaan van Bakel in de ploeg en die twee invallers tekenen uiteindelijk voor de 2-0 en 3-0 in wat de grootste zege van het seizoen wordt voor FC Den Bosch. Möller schiet twaalf minuten voor tijd raak op aangeven van Soufyan Ahannach. Een opluchting voor de spits die vorige week door een lichte hamstringblessure het uitduel met Telstar (1-2-winst) miste. ,,Ik vond het logisch dat ik daardoor nu op de bank begon. Maar fijn dat ik in kon vallen en kon scoren. Hopelijk kan ik deze flow vasthouden en er de komende duels nog een paar maken”, aldus de huurling van Arsenal.

Het slotakkoord is voor Van Bakel, die uit een pass van Barry Maguire voor de 3-0 zorgt. ,,Lekker om opnieuw zo in te vallen", glundert de 20-jarige vleugelspits uit Vlijmen die vorige week tegen Telstar ook al aan de basis stond van de winnende treffer. ,,Ik hoop dit de komende wedstrijden te kunnen blijven doen.”

FC Den Bosch - FC Dordrecht 3-0 (0-0). 54. Van der Winden 1-0, 78. Möller 2-0, 86. Van Bakel 3-0.

Scheidsrechter: Smit

Gele kaart: Mulders (FC Den Bosch).

Toeschouwers: 3287

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (81. Van Beijnen), Van den Bogert, Van der Winden, Douglas; Van der Heijden, Maguire, Felida; Cijntje (67. Van Bakel), Ahannach, Hunte (59. Möller).