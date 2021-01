En dan ben je plotseling hoofdtrainer van FC Den Bosch

‘De vraag blijft nog altijd hóe proportio­neel de massieve toorn was die op FC Den Bosch neerkwam’

12 december Spraakzieners worden ze genoemd, afgeleid van spraakafzien. Het gaat daarbij niet alleen om de lippen, maar om de gehele gezichtsuitdrukking. Laten we die experts hier maar gewoon liplezers noemen. Liplezers spelen een hoofdrol in de opsporing van FC Den Bosch-supporters die zich vorig jaar racistisch misdroegen tegen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Maandag laat het Openbaar Ministerie (OM) op Omroep Brabant beelden zien in de hoop tv-kijkers tot bruikbare tips te verleiden.