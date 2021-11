En weer gaat een Bossche droom aan flarden in Volendam, periodetitel lijkt nu buiten bereik

Rust in Volendam: 1-0 achter, waar het net zo goed 0-1 voor had kunnen zijn. Of misschien wel 0-2. FC Den Bosch-trainer Jack de Gier pakt de ruststanden in de andere wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie er eens bij. Jong Ajax staat op 1-1 bij De Graafschap en Excelsior kijkt op eigen veld tegen een 0-1-achterstand aan tegen Jong FC Utrecht.