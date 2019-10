En weer is er treurnis bij FC Den Bosch op maandagavond

Het beste nieuws van gisteravond? Er staan voor FC Den Bosch dit seizoen geen wedstrijden meer gepland op maandagavond. En dat is maar goed ook. Want FC Den Bosch en duels op maandag, het wordt nooit wat. Na de eerdere 2-2 bij Jong PSV en de 5-1-dreun bij Jong FC Utrecht van twee weken geleden werd het gisteren in de troosteloze ambiance van het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer 2-2 tegen Jong AZ.